Палата представителей США не смогла избрать нового спикера с первой попытки

Баллотирующемуся на этот пост республиканцу Джиму Джордану не удалось заручиться необходимой поддержкой коллег в нижней палате Конгресса в ходе первого тура голосования

ВАШИНГТОН, 17 октября. /ТАСС/. Палата представителей Конгресса США не смогла избрать своего нового спикера с первой попытки. Баллотирующемуся на этот пост республиканцу Джиму Джордану, как и ожидалось, не удалось заручиться необходимой поддержкой коллег в нижней палате Конгресса в ходе состоявшегося первого тура голосования. Джордан (от штата Огайо) получил голоса 200 конгрессменов при необходимых 217.

Это означает, что Джордан не преодолел, по крайней мере пока, внутрипартийный раскол среди республиканцев в Палате представителей, не обеспечил консенсус, позволяющий добиться избрания спикером.

Честь выдвинуть кандидатуру Джордана выпала законодательнице-республиканке Элиз Стефаник, которая представляет штат Нью-Йорк. В свою очередь демократическое меньшинство Палаты представителей номинировало на пост спикера своего лидера Хакима Джеффриса (от штата Нью-Йорк). Однако речь идет, по сути, о символическом шаге: кандидатура Джеффриса не имеет шансов на утверждение, поскольку не получит требующейся для этого поддержки республиканцев.

Тем не менее по итогам первого раунда голосования Джеффрису удалось получить даже более значимую поддержку, чем Джордану. Претендент демократов набрал 212 голосов, поскольку во фракции республиканцев не все решили руководствоваться партийной дисциплиной и поддержать Джордана.

При этом за других возможных претендентов на пост спикера, которые не были официально выдвинуты, было подано в общей сложности 20 голосов.

Отстранение Маккарти

3 октября большинство в Палате представителей проголосовало за смещение с поста спикера республиканца Кевина Маккарти (от Калифорнии). Впервые в истории США спикер Палаты представителей был отстранен от должности. С тех пор временно исполняет эти обязанности республиканец Патрик Макгенри (от Северной Каролины).

До избрания нового спикера работа нижней палаты Конгресса остается практически парализованной. В нынешней ситуации конгрессмены не уполномочены проводить голосование по значимым вопросам, например по поводу бюджета на 2024 финансовый год, который начался 1 октября, а также выделения Украине и Израилю новой крупной военной помощи. При этом процедуру отстранения Маккарти от должности инициировали правые круги Республиканской партии в Палате представителей.

После ухода Маккарти с должности наиболее вероятными его сменщиками оказались Джордан и другой конгрессмен-республиканец - Стивен Скалис (от Луизианы). Большинство республиканцев в нижней палате лишь несколько дней назад поддержали стремление Скалиса бороться за пост спикера, третий по значимости в государственной иерархии США, после чего Джордан сошел с дистанции. Однако Скалису все же не удалось заручиться поддержкой однопартийцев в таких масштабах, чтобы гарантировать себе назначение. В связи с этим 12 октября он взял самоотвод.

После этого во внутрипартийную схватку вновь вступил Джордан, о поддержке кандидатуры которого ранее заявил предыдущий президент США республиканец Дональд Трамп. Бросивший Джордану вызов конгрессмен-республиканец Остин Скотт (от Джорджии) не получил нужной поддержки по итогам закрытого внутрипартийного голосования республиканской фракции 13 октября. По итогам промежуточных выборов ноября 2022 года республиканцы контролируют Палату представителей.

Маккарти добился избрания спикером в январе 2023 года лишь в 15-м туре голосования. Такое произошло впервые за 100 лет. Некоторые наблюдатели предупреждают, что шансы Джордана на избрание спикером будут сокращаться, если голосование по его кандидатуре растянется на много туров.