ООН: активные бомбардировки делают невозможными поставки гуманитарной помощи в Газу

Сейчас идут многосторонние переговоры, которые призваны обеспечить мирных палестинцев в секторе базовой гуманитарной помощью, сообщил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик

ООН, 17 октября. /ТАСС/. Поставки гуманитарной помощи жителям сектора Газа невозможны из-за продолжающейся активной бомбардировки со стороны Израиля. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

"Чтобы доставить гуманитарную помощь в [сектор] Газа, нам нужен безопасный проход. Мы не можем направлять гуманитарные грузы и конвои, пока ведутся активные бомбардировки", - сказал он, подчеркнув, что сейчас идут многосторонние переговоры, которые призваны обеспечить мирных палестинцев в секторе базовой гуманитарной помощью.

Ранее министр иностранных дел Египта Самех Шукри потребовал от Израиля прекратить "обстрелы палестинской зоны КПП "Рафах". Он также осудил "продолжение беспорядочных бомбардировок и применения практики коллективного наказания к мирным жителям Газы, указал на первостепенную важность обеспечения доступа населения палестинского анклава к гуманитарной помощи". Шукри также отмечал, что Каир готов доставить гуманитарную помощь в сектор Газа через КПП "Рафах", однако власти Израиля не приняли мер по открытию погранперехода со стороны палестинского анклава.