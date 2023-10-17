17 октября, 18:18
Палестино-израильский конфликт

Словения выделит €500 тыс. в качестве помощи палестинским беженцам

Республика призывает стороны к соблюдению международного гуманитарного права

ЛЮБЛЯНА, 17 октября. /ТАСС/. Власти Республики Словения выделят дополнительные €500 тыс. в качестве гуманитарной помощи палестинским беженцам. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице правительства страны в соцсети Х (ранее Twitter).

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"В связи с гуманитарной катастрофой в секторе Газа правительство Республики Словения приняло решение о выделении дополнительных €500 тыс. в качестве помощи Ближневосточному агентству ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР). Словения призывает стороны к соблюдению международного гуманитарного права", - говорится в сообщении.

10 октября правительство Словении приняло решение внести в БАПОР гуманитарный взнос в размере €150 тыс. При этом власти республики сообщили о том, что они "осуждают терроризм и нападения со стороны ХАМАС и выражают солидарность с Израилем". 

Теги:
ПалестинаСловенияПалестино-израильский конфликтИзраиль
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