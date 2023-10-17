17 октября, 18:17
Палестино-израильский конфликт

Лидеры ЕС начали экстренный саммит с минуты молчания

Главы государств и правительств Евросоюза почтили память о погибших в Израиле, Палестине и Европе

БРЮССЕЛЬ, 17 октября. /ТАСС/. Главы государств и правительств Евросоюза начали экстренный саммит по палестино-израильскому конфликту с минуты молчания в память о погибших в Израиле и Газе. Об этом сообщил председатель Евросовета Шарль Мишель.

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"Саммит начался с минуты молчания в память о невинных жертвах, погибших в Израиле и Палестине. И о жертвах недавних терактов в Европе. Терроризму и ненависти нет места ни в Европе, ни где-либо в мире", - сказал он.

Главы государств и правительств Евросоюза проводят экстренный саммит в формате видеоконференции из-за палестино-израильского конфликта. Как сообщили журналистам в Евросовете, на саммите ожидается "откровенная дискуссия" о конфликте и дальнейших шагах со стороны ЕС по его урегулированию. Кроме того, лидеры стран намерены обсудить последствия конфликта для безопасности ЕС, включая рост общественного напряжения в странах сообщества и возможные миграционные потоки.

  

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраильМишель, Шарль
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