Лидеры ЕС начали экстренный саммит с минуты молчания

Главы государств и правительств Евросоюза почтили память о погибших в Израиле, Палестине и Европе

БРЮССЕЛЬ, 17 октября. /ТАСС/. Главы государств и правительств Евросоюза начали экстренный саммит по палестино-израильскому конфликту с минуты молчания в память о погибших в Израиле и Газе. Об этом сообщил председатель Евросовета Шарль Мишель.

"Саммит начался с минуты молчания в память о невинных жертвах, погибших в Израиле и Палестине. И о жертвах недавних терактов в Европе. Терроризму и ненависти нет места ни в Европе, ни где-либо в мире", - сказал он.

Главы государств и правительств Евросоюза проводят экстренный саммит в формате видеоконференции из-за палестино-израильского конфликта. Как сообщили журналистам в Евросовете, на саммите ожидается "откровенная дискуссия" о конфликте и дальнейших шагах со стороны ЕС по его урегулированию. Кроме того, лидеры стран намерены обсудить последствия конфликта для безопасности ЕС, включая рост общественного напряжения в странах сообщества и возможные миграционные потоки.