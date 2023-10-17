В Финляндии проанализировали данные о судах вблизи Balticconnector

По словам старшего комиссара Центральной уголовной полиции Ристо Лохи, его ведомство изучает обстоятельства происшествия более детально, чем это делают общедоступные источники

СТОКГОЛЬМ, 17 октября. /ТАСС/. Финская полиция проанализировала данные о судах, которые находились поблизости от места газопровода Balticconnector на момент его повреждения, в том числе о "Севморпути", сообщается в пресс-релизе полицейского ведомства.

"Открытые источники дали информацию о судах, находившихся в районе на момент происшествия. Полиция произвела следственные мероприятия, например, в отношении Newnew Polarbear и [атомного контейнеровоза] Sevmorput, а также других судов, которые, по имеющимся данным, находились в районе на момент повреждения [газопровода]", - приводятся в пресс-релизе слова старшего комиссара Центральной уголовной полиции Ристо Лохи, который также отмечает, что его ведомство изучает обстоятельства происшествия намного более детально, чем это делают общедоступные источники.

"Помимо передвижения судов, в сотрудничестве с другими странами будут исследованы их прошлое и предшествующая деятельность", - сказал комиссар.

В пресс-релизе также сообщается, что улучшившиеся погодные условия позволили возобновить погружения водолазов для осмотра места повреждения газопровода.