Армия Израиля с начала эскалации задержала 220 активистов ХАМАС на Западном берегу

Всего были задержаны 440 разыскиваемых по подозрению в причастности к террористической деятельности лиц, сообщила армейская пресс-служба

ТЕЛЬ-АВИВ, 17 октября. /ТАСС/. Израильские силовики с 7 октября задержали в ходе контртеррористических рейдов в палестинских населенных пунктах по всему Западному берегу реки Иордан 220 активистов правящего в секторе Газа движения ХАМАС.

Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"С начала военных действий (в секторе Газа 7 октября - прим. ТАСС) в Иудее и Самарии (израильское обозначение Западного берега реки Иордан - прим. ТАСС) были задержаны 440 разыскиваемых по подозрению в причастности к террористической деятельности лиц. 220 из них связаны с террористической организацией ХАМАС", - говорится в заявлении военных.