ХАМАС считает удар по больнице в центре Газы преступлением геноцида

Движение обратилось к мировому сообществу, арабским и исламским странам с требованием "взять на себя ответственность и незамедлительно вмешаться"

КАИР, 17 октября. /ТАСС/. Удар израильских сил по больнице в городе Газа, в результате которого погибли сотни человек, является преступлением геноцида. С таким заявлением выступило палестинское движение ХАМАС.

"[Атака на больницу в Газе], в результате которой погибли сотни человек, большинство из которых - члены перемещенных семей, женщины и дети, является преступлением геноцида", - говорится в заявлении, размещенном в Telegram-канале ХАМАС.

Движение обратилось к мировому сообществу, арабским и исламским странам с требованием "взять на себя ответственность и незамедлительно вмешаться", чтобы остановить агрессию израильских властей и привлечь их к ответственности.

Как сообщил телеканал Al Hadath, некоторое время назад израильские ВВС нанесли серию ударов по центральным районам города Газа, в ходе них ракеты попали на территорию госпиталя "Аль-Маамадани". В результате, по данным медицинских источников телеканала, число погибших превысило 300. Очевидцы сообщили Al Hadath, что число убитых и раненых может превысить 500.

Ранее министр здравоохранения Палестины Мэй Кайле заявила телеканалу, что израильское командование потребовало от медицинского персонала покинуть помещения 20 больниц в секторе Газа, по которым будут нанесены удары в рамках военной операции против ХАМАС.