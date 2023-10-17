Лидеры ЕС договорились вести постоянный мониторинг ситуации в секторе Газа

По словам главы Евросовета Шарля Мишеля, ЕС намерен координировать с ООН доставку гуманитарной помощи Газе

БРЮССЕЛЬ, 17 октября. /ТАСС/. Главы государств и правительств Евросоюза договорились вести постоянный мониторинг ситуации в секторе Газа в связи с обострением палестино-израильского конфликта. Об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель на пресс-конференции по итогам экстренного саммита ЕС в формате видеоконференции.

"Чтоб справиться с вызовами в ближайшие недели и месяцы, мы попросили наших министров иностранных дел и послов работать над тем, чтобы у нас был постоянный мониторинг, обмен оценками, максимум координации", - сказал он.

По его словам, ЕС намерен координировать с ООН доставку гуманитарной помощи Газе. "Мы хотим координировать наши действия с ООН, важно сделать так, чтобы гуманитарная помощь была доступна людям - вода, еда, электричество, лекарства", - добавил Мишель. Он подчеркнул, что ЕС поддерживает усилия по посредничеству между Израилем и движением ХАМАС по освобождению заложников в секторе Газа и эвакуации гражданских лиц. "Очень важно поддержать усилия некоторых игроков в регионе, которые пытаются быть посредниками. Они пытаются выяснить, где заложники и какие у них условия. Мы пытаемся сделать так, чтобы все заложники были освобождены. Мы поддерживаем эти усилия быть посредниками", - отметил глава Евросовета.