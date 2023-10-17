17 октября, 18:37,
обновлено 17 октября, 18:43
Палестино-израильский конфликт

Израиль проверяет информацию о взрыве в больнице в Газе

Официальный представитель Армии страны Даниэль Хагари сообщил, что пока не знает, что было причиной взрыва

ТЕЛЬ-АВИВ, 17 октября. /ТАСС/. Израильская сторона пока не располагает информацией об обстоятельствах взрыва в одной из больниц в Газе, проводится проверка. Об этом сообщил официальный представитель Армии Израиля Даниэль Хагари.

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"Есть много ударов с воздуха, много осечек при запусках ракет, много ложных сообщений от ХАМАС", - заявил представитель армии, слова которого приводит The Times of Israel.

Как отмечает издание, Хагари заявил, что пока не знает, что было причиной взрыва, израильская сторона изучает информацию о случившемся. 

Теги:
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