Израиль проверяет информацию о взрыве в больнице в Газе

Официальный представитель Армии страны Даниэль Хагари сообщил, что пока не знает, что было причиной взрыва

ТЕЛЬ-АВИВ, 17 октября. /ТАСС/. Израильская сторона пока не располагает информацией об обстоятельствах взрыва в одной из больниц в Газе, проводится проверка. Об этом сообщил официальный представитель Армии Израиля Даниэль Хагари.

"Есть много ударов с воздуха, много осечек при запусках ракет, много ложных сообщений от ХАМАС", - заявил представитель армии, слова которого приводит The Times of Israel.

Как отмечает издание, Хагари заявил, что пока не знает, что было причиной взрыва, израильская сторона изучает информацию о случившемся.