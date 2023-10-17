Египет считает атаку Израиля по больнице в Газе нарушением гуманитарного права

МИД страны призвал Израиль немедленно прекратить нападения на мирное население палестинского анклава

КАИР, 17 октября. /ТАСС/. Египет выступил с осуждением атаки израильских ВВС по больнице в центре Газы, в результате которой погибли сотни человек, считает удар нарушением гуманитарного права и призвал Израиль немедленно прекратить нападения на мирное население палестинского анклава. Об этом говорится в специальном заявлении египетского Министерства иностранных дел.

"Египет считает эту преднамеренную бомбардировку гражданского объекта опасным нарушением положений международного гуманитарного права, попранием основных человеческих ценностей", - говорится в заявлении. Египетский МИД призвал Израиль "немедленно прекратить политику коллективного наказания жителей Газы, а мировое сообщество - незамедлительно вмешаться в ситуацию, чтобы остановить подобные преступления".

Как сообщил телеканал Al Hadath, израильские ВВС нанесли серию ударов по центральным районам города Газа, в ходе которых ракеты попали на территорию госпиталя "Аль-Маамадани". В результате, по данным медицинских источников телеканала, число погибших превысило 300. Очевидцы сообщили Al Hadath, что число убитых и раненых может превысить 500.

Египетский МИД также потребовал оказать давление на Израиль с тем, чтобы он "прекратил наносить удары по окрестностям контрольно-пропускного пункта "Рафах" на границе с Газой, чтобы дать возможность Египту и другим государствам, международным организациям как можно скорее начать доставку гуманитарной помощи жителям палестинского анклава".

Ранее министр иностранных дел Египта Самех Шукри заявил, что КПП "Рафах" официально никогда не закрывался с египетской стороны. Как указал министр, "КПП "Рафах" [в минувшие несколько дней] четыре раза подвергался бомбардировкам с воздуха с израильской стороны и поэтому не может функционировать в нормальном режиме".