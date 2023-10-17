17 октября, 18:50,
обновлено 17 октября, 19:05

В ЕС заявили, что не прекратят поддержку Украины из-за обострения на Ближнем Востоке

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о подготовке новой программы бюджетной помощи Киеву

БРЮССЕЛЬ, 17 октября. /ТАСС/. Евросоюз не будет прекращать поддержку Украины из-за очередного обострения конфликта на Ближнем Востоке. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции после экстренной встречи с применением видеосвязи глав государств и правительств стран Евросоюза по палестино-израильскому конфликту.

"Некоторые думают, что эти события могут нас отвлечь от оказания помощи Украине. Мы докажем, что они ошибаются. Мы уже готовим новую программу бюджетной помощи [Киеву]. Мы будем стоять с нашими украинскими друзьями столько, сколько потребуется", - сказала она. 

Теги:
УкраинаПалестино-израильский конфликтИзраильФон дер Ляйен, УрсулаВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация