В ЕС заявили, что не прекратят поддержку Украины из-за обострения на Ближнем Востоке

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о подготовке новой программы бюджетной помощи Киеву

БРЮССЕЛЬ, 17 октября. /ТАСС/. Евросоюз не будет прекращать поддержку Украины из-за очередного обострения конфликта на Ближнем Востоке. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции после экстренной встречи с применением видеосвязи глав государств и правительств стран Евросоюза по палестино-израильскому конфликту.

"Некоторые думают, что эти события могут нас отвлечь от оказания помощи Украине. Мы докажем, что они ошибаются. Мы уже готовим новую программу бюджетной помощи [Киеву]. Мы будем стоять с нашими украинскими друзьями столько, сколько потребуется", - сказала она.