17 октября, 19:01

СМИ: подозреваемый в теракте в Брюсселе отбыл тюремный срок в Швеции

По данным Миграционного управления, преступник, которого, согласно бельгийскому паспорту, звали Абдессалем Лассуд, находился в Швеции под разными именами

СТОКГОЛЬМ, 17 октября. /ТАСС/. Подозреваемый в совершении теракта в Брюсселе, в результате которого были убиты два шведских болельщика, проживал в Швеции и в период между 2012 и 2014 годами отбывал наказание в шведской тюрьме. Об этом сообщает газета Aftonbladet.

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По данным Миграционного управления, преступник, которого, согласно бельгийскому паспорту, звали Абдессалем Лассуд, находился в Швеции под разными именами. "После углубленного поиска мы смогли найти этого человека [в архивах]", - заявил изданию пресс-секретарь ведомства Еспер Тенгрут. После отбытия наказания террорист переехал по Дублинскому регламенту в другую страну Евросоюза. Это также подтверждает шведская полиция безопасности СЕПО.

"По данным, которыми мы сейчас располагаем, подозреваемый находился в Швеции 10 лет назад в течение непродолжительного времени. Но для СЕПО он ранее не являлся фигурантом", - сказал пресс-секретарь СЕПО Фредрик Хультгрен-Фриберг.

В шведской полиции сообщили, что продолжают работу совместно с бельгийскими властями по установлению личности преступника. Однако основные контакты идут по линии СЕПО. 

Теги:
БельгияШвеция
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