17 октября, 19:08
Палестино-израильский конфликт

Аббас назвал бесполезной возможную встречу с Байденом

Лидер Палестины не будет участвовать в саммите с участием короля Иордании, президентов США и Египта

КАИР, 17 октября. /ТАСС/. Лидер Палестины Махмуд Аббас отказался от участия во встрече с президентом США Джо Байденом, королем Иордании Абдаллой Вторым и президентом Египта Абдель-Фаттахом ас-Сиси, которая должна была пройти 18 октября в Аммане. Об этом сообщил представитель палестинского движения ФАТХ, руководителем которого является Аббас.

"Лидер Палестины не будет участвовать в завтрашнем саммите с участием американского президента Байдена", - указал представитель ФАТХ, слова которого привел телеканал Al Hadath. "Любой саммит без остановки войны [в палестинском секторе Газа] бесполезен", - пояснил представитель палестинского движения. 

Теги:
СШАПалестинаПалестино-израильский конфликтАббас, МахмудСиси, Абдель Фаттах, ас-Байден, Джо
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