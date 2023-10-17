Аббас объявил трехдневный траур в Палестине по погибшим при ударе по госпиталю в Газе

В результате происшествия погибло несколько сотен человек

БЕЙРУТ, 17 октября. /ТАСС/. Президент Палестины Махмуд Аббас объявил трехдневный траур по жертвам авиаудара Израиля по больнице "Аль-Маамадани" в секторе Газа, в результате которого погибло несколько сотен человек.

"Президент объявил повсеместный траур и распорядился приспустить флаги на учреждениях в знак скорби по жертвам израильской агрессии", - говорится в сообщении канцелярии Аббаса, переданном агентством WAFA.

По информации телеканала Al Mayadeen, палестинский лидер покинул Амман, не дождавшись запланированной на четверг, 19 октября встречи с президентом США Джо Байденом, и вернулся срочно в Рамаллу.

Как сообщил ранее телеканал Al Hadath, в ходе атаки на центральные кварталы города Газа израильские ВВС выпустили ракеты по району расположения госпиталя "Аль-Маамадани". По данным медицинских источников, которые приводит телеканал, число погибших превысило 300 человек.

В репортаже телеканала говорится, что госпиталь и расположенные вокруг него дома повреждены, но врачи продолжают оказывать помощь раненым жителям. Очевидцы сообщили Al Hadath, что число убитых и раненых может превысить 500 человек.

Ранее министр здравоохранения Палестины Мэй Кайле заявила телеканалу Al Hadath, что израильское командование потребовало от медицинского персонала покинуть помещения 20 больниц в секторе Газа, по которым будут нанесены удары в рамках военной операции против движения ХАМАС.