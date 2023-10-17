Мадрид считает, что Израиль должен гарантировать доступ в сектор Газа гуманитарной помощи

Исполняющий обязанности председателя правительства королевства Педро Санчес объявил о выделении еще €4 млн гуманитарной помощи для сектора Газа

МАДРИД, 17 октября. /ТАСС/. Власти Израиля должны гарантировать возможность постоянного доступа в сектор Газа гуманитарной помощи и защиту гражданского населения. Об этом заявил исполняющий обязанности председателя правительства королевства Педро Санчес.

"Израиль должен всегда гарантировать доступ гуманитарной помощи в Газу и защиту гражданского населения в секторе Газа", - сказал он. "Мы требуем немедленного освобождения без каких-либо условий всех заложников, удерживаемых ХАМАС, включая нашего соотечественника", - уточнил и.о. премьера.

Санчес также объявил о выделении еще €4 млн гуманитарной помощи для сектора Газа.