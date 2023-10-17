США выделят Молдавии $88,6 млн помощи

Около $30 млн пойдет на военные расходы

КИШИНЕВ, 17 октября. /ТАСС/. Соединенные Штаты Америки выделят Молдавии дополнительно $88,6 млн финансовой помощи, из которых почти половина - $30 млн на военные расходы. Об этом говорится на сайте американского посольства в Кишиневе по итогам прошедшего здесь заседания платформы финансовой поддержки Молдавии. В ней приняли участие главы МИД Франции, Германии, а также дипломаты около 30 стран.

"Заместитель помощника администратора USAID Марк Симаковский и посол Логсдон объявили о выделении дополнительной помощи Молдове в размере $88,6 млн на министерской конференции, состоявшейся 17 октября в Кишиневе. В том числе $30 млн новой военной помощи США (всего $45 млн в этом году), которая позволит правительству Молдовы закупить новое оборудование для модернизации национальной армии", - говорится в документе.

Власти Молдавии, в Конституции которой прописан статус нейтралитета, в 2023 году увеличили военный бюджет на 68%, до 1,5 млрд леев ($89 млн), что составит примерно 0,5% от ВВП. Ранее президент страны Майя Санду заявила, что США, ЕС и НАТО увеличили помощь для укрепления обороноспособности республики.

Кроме того, усиление молдавской армии проходит в рамках программы НАТО "Партнерство ради мира" и Инициативы строительства оборонного потенциала. Первый ее этап завершился утверждением стратегии национальной обороны страны, второй подразумевает оказание помощи, в том числе из средств специального трастового фонда альянса. Решение властей увеличить военные расходы в ситуации, когда страна переживает жесточайший экономический кризис, резко раскритиковала оппозиция.