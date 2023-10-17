Пентагон заявил о беспрерывной поставке оружия США Израилю

Американская военно-транспортная авиация выполнила уже пять таких рейсов с 12 октября, сообщила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх

ВАШИНГТОН, 17 октября. /ТАСС/. Поставка оружия США Израилю будет идти непрерывно, американская военно-транспортная авиация выполнила уже пять таких рейсов с 12 октября. Об этом заявила на регулярном брифинге для журналистов заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

"Вы, вероятно, увидите продолжение стабильной отправки вооружений в Израиль. Думаю, что на сегодняшний день было пять рейсов самолетов C-17, они успешно доставили в Израиль различную помощь в сфере безопасности. Эти рейсы были выполнены в период с 12 октября по 16 октября", - сказала она. "Так что, как вы видите, поставки в Израиль почти ежедневные. И, я бы ожидала, что они продолжатся", - добавила Сингх.