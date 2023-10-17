17 октября, 19:25,
обновлено 17 октября, 20:07
Палестино-израильский конфликт

Пентагон заявил о беспрерывной поставке оружия США Израилю

Американская военно-транспортная авиация выполнила уже пять таких рейсов с 12 октября, сообщила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх

ВАШИНГТОН, 17 октября. /ТАСС/. Поставка оружия США Израилю будет идти непрерывно, американская военно-транспортная авиация выполнила уже пять таких рейсов с 12 октября. Об этом заявила на регулярном брифинге для журналистов заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

"Вы, вероятно, увидите продолжение стабильной отправки вооружений в Израиль. Думаю, что на сегодняшний день было пять рейсов самолетов C-17, они успешно доставили в Израиль различную помощь в сфере безопасности. Эти рейсы были выполнены в период с 12 октября по 16 октября", - сказала она. "Так что, как вы видите, поставки в Израиль почти ежедневные. И, я бы ожидала, что они продолжатся", - добавила Сингх. 

Теги:
СШАПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация