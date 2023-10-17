Меджлис Турции призвал парламенты других стран остановить жестокость Израиля в Газе

Представителями всех фракций турецкого парламента выступили с соответствующим совместным заявлением

СТАМБУЛ, 17 октября. /ТАСС/. Депутаты Великого национального собрания (парламента) Турции в совместном заявлении призвали коллег из заксобраний по всему миру к солидарности и попросили их проявить инициативу, чтобы остановить жестокость Израиля в секторе Газа.

"Мы призываем парламенты мира, международное сообщество и международные организации занять единую позицию и проявить инициативу, чтобы остановить эту жестокость [Израиля]", - говорится в документе, который подписан представителями всех фракций турецкого парламента.