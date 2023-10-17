17 октября, 19:42,
обновлено 17 октября, 20:23
Палестино-израильский конфликт

Армия Израиля возложила вину за взрыв в больнице в Газе на "Исламский джихад"

AP/ Ariel Schalit
© AP/ Ariel Schalit

В армейской пресс-службе заявили, взрыв стал следствием неудачного запуска ракеты со стороны палестинского анклава

ТЕЛЬ-АВИВ, 17 октября. /ТАСС/. Мощный взрыв в одной из больниц Газы стал следствием неудачного запуска ракеты со стороны палестинского анклава, ответственность за это несет организация "Исламский джихад".

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Об этом заявила пресс-служба Армии обороны Израиля.

"Имеющиеся у нас разведывательные данные из различных источников указывают на то, что "Исламский джихад" несет ответственность за неудачный запуск ракеты, которая попала в больницу в Газе", - говорится в сообщении.

"Анализ оперативных систем Армии обороны Израиля показал, что террористы в Газе произвели ракетный залп, и ракеты пролетали рядом с больницей "Аль-Ахли" в Газе в то время, когда она была поражена", - добавили в армии. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
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