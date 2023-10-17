Пентагон призывал Израиль следовать законам войны

По словам заместителя пресс-секретаря Пентагона Сабрины Сингх, США "не знают, кто несет ответственность" за удар, и "не располагают всеми фактами"

ВАШИНГТОН, 17 октября. /ТАСС/. США призывают Израиль следовать правилам ведения войны. Об этом заявила на брифинге заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх, отвечая на вопрос, касавшийся авиаудара Израиля по госпиталю "Аль-Маамадани" в секторе Газа.

"Я видела сообщения об ударе <...> по госпиталю. Мне известно об этом, но мне нечего сообщить по этому поводу. Министр [обороны США Ллойд] Остин поддерживает постоянный контакт с [министром обороны Израиля Йоавом] Галантом, подчеркивая, что в этом конфликте должны соблюдаться законы войны", - подчеркнула Сингх.

По словам представителя американского оборонного ведомства, США "не знают, кто несет ответственность" за удар, и "не располагают всеми фактами". "Мы поддерживаем постоянный контакт с израильтянами и видим, что они очень взвешенно подходят к выбору мест для нанесения ударов, целясь по местам размещения [боевиков] ХАМАС на удалении от мирного населения", - заявила Сингх.

Ранее телеканал Al Hadath сообщил, что израильские ВВС нанесли серию ударов по центральным районам города Газа, в том числе по госпиталю. В результате, по данным медицинских источников, которые привел телеканал, число погибших превысило 300. В репортаже телеканала говорилось, что многие пациенты находились на улице в очереди. Взрывы ракет нанесли ущерб соседним зданиям, где также есть погибшие. Очевидцы сообщили Al Hadath, что число убитых и раненых может превысить 500.