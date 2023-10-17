Что известно об ударе по госпиталю в секторе Газа

Арабские СМИ сообщили во вторник о попадании ракеты израильских ВВС в госпиталь в секторе Газа. По последним данным, погибли 800 человек.
ТАСС собрал главное о происшествии
Что произошло
- Израильские ВВС нанесли серию ударов по центральным районам города Газа. Как сообщил телеканал Al Hadath, в ходе них ракеты попали в госпиталь "Аль-Маамадани".
- По данным медицинских источников, число погибших превысило 300. Al Arabiya сообщает, что число жертв достигло 800.
- В репортаже телеканала говорится, что многие пациенты находились на улице в очереди. Взрывы ракет нанесли ущерб соседним зданиям, где также есть погибшие.
Взаимные обвинения
- ХАМАС считает удар по больнице преступлением геноцида. Движение обратилось к мировому сообществу, арабским и исламским странам с требованием "взять на себя ответственность и незамедлительно вмешаться", чтобы остановить агрессию израильских властей.
- Армия обороны Израиля заявила, что мощный взрыв в одной из больниц Газы стал следствием неудачного запуска ракеты со стороны палестинского анклава, ответственность за это несет организация "Исламский джихад".
- Президент Палестины Махмуд Аббас объявил в стране трехдневный траур. По информации телеканала Al Mayadeen, он покинул Амман, не дождавшись запланированной на 19 октября встречи с президентом США Джо Байденом, и вернулся срочно в Рамаллу.
- Министр здравоохранения Палестины Мэй Кайле обратилась к ООН, международным и гуманитарным организациям, ко всем странам мира с призывом спасти палестинский народ от политики геноцида, которую проводят в его отношении власти Израиля.
- Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отверг утверждения, согласно которым израильские военные причастны к удару по больнице в Газе, приведшему к большому числу жертв. По его словам, этот взрыв - дело рук террористов.
- Глава представительства движения ХАМАС за рубежом Халед Машаль призвал мусульман провести акции протеста у зданий посольств Израиля по всему миру.
- Минздрав Газы заявил, что все убитые при атаке на больницу были гражданскими лицами.
Международная реакция
- Россия и ОАЭ запросили на 18 октября проведение заседания СБ ООН.
- Лидер ХАМАС заявил, что США несут ответственность за преступления Израиля в секторе Газа.
- В Пентагоне призвали Израиль следовать правилам ведения войны.
- Египет выступил с осуждением этой атаки и считает ее нарушением гуманитарного права.
- Премьер-министр Канады Джастин Трюдо считает ужасным и совершенно неприемлемым удар ВВС Израиля по госпиталю.
- Глава Европейского совета Шарль Мишель признал, что произошедшее не соответствует гуманитарным нормам.
- Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал международное сообщество остановить "невиданную жестокость" в секторе Газа. МИД назвал удар по больнице варварским, заявив о неизбежности наказания перед международным правосудием.
- ЮНИСЕФ решительно осудил произошедшее, призвал к защите всех мирных граждан и попросил обеспечить гуманитарный доступ в палестинский анклав.
- МИД Саудовской Аравии назвал удар по больнице "отвратительным преступлением" Израиля.
- Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель считает это "ужасающим преступлением" и призвал "привлечь виновных к ответственности".