17 октября, 20:12,
обновлено 17 октября, 20:49
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Палестино-израильский конфликт

Что известно об ударе по госпиталю в секторе Газа

AP Photo/ Doaa AlBaz
© AP Photo/ Doaa AlBaz

Арабские СМИ сообщили во вторник о попадании ракеты израильских ВВС в госпиталь в секторе Газа. По последним данным, погибли 800 человек. 

ТАСС собрал главное о происшествии

Что произошло

  • Израильские ВВС нанесли серию ударов по центральным районам города Газа. Как сообщил телеканал Al Hadath, в ходе них ракеты попали в госпиталь "Аль-Маамадани".
  • По данным медицинских источников, число погибших превысило 300. Al Arabiya сообщает, что число жертв достигло 800.
  • В репортаже телеканала говорится, что многие пациенты находились на улице в очереди. Взрывы ракет нанесли ущерб соседним зданиям, где также есть погибшие. 

Взаимные обвинения

  • ХАМАС считает удар по больнице преступлением геноцида. Движение обратилось к мировому сообществу, арабским и исламским странам с требованием "взять на себя ответственность и незамедлительно вмешаться", чтобы остановить агрессию израильских властей.
  • Армия обороны Израиля заявила, что мощный взрыв в одной из больниц Газы стал следствием неудачного запуска ракеты со стороны палестинского анклава, ответственность за это несет организация "Исламский джихад".
  • Президент Палестины Махмуд Аббас объявил в стране трехдневный траур. По информации телеканала Al Mayadeen, он покинул Амман, не дождавшись запланированной на 19 октября встречи с президентом США Джо Байденом, и вернулся срочно в Рамаллу.
  • Министр здравоохранения Палестины Мэй Кайле обратилась к ООН, международным и гуманитарным организациям, ко всем странам мира с призывом спасти палестинский народ от политики геноцида, которую проводят в его отношении власти Израиля.
  • Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отверг утверждения, согласно которым израильские военные причастны к удару по больнице в Газе, приведшему к большому числу жертв. По его словам, этот взрыв - дело рук террористов.
  • Глава представительства движения ХАМАС за рубежом Халед Машаль призвал мусульман провести акции протеста у зданий посольств Израиля по всему миру.
  • Минздрав Газы заявил, что все убитые при атаке на больницу были гражданскими лицами.

Международная реакция

  • Россия и ОАЭ запросили на 18 октября проведение заседания СБ ООН.
  • Лидер ХАМАС заявил, что США несут ответственность за преступления Израиля в секторе Газа.
  • В Пентагоне призвали Израиль следовать правилам ведения войны.
  • Египет выступил с осуждением этой атаки и считает ее нарушением гуманитарного права.
  • Премьер-министр Канады Джастин Трюдо считает ужасным и совершенно неприемлемым удар ВВС Израиля по госпиталю.
  • Глава Европейского совета Шарль Мишель признал, что произошедшее не соответствует гуманитарным нормам.
  • Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал международное сообщество остановить "невиданную жестокость" в секторе Газа. МИД назвал удар по больнице варварским, заявив о неизбежности наказания перед международным правосудием.
  • ЮНИСЕФ решительно осудил произошедшее, призвал к защите всех мирных граждан и попросил обеспечить гуманитарный доступ в палестинский анклав.
  • МИД Саудовской Аравии назвал удар по больнице "отвратительным преступлением" Израиля.
  • Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель считает это "ужасающим преступлением" и призвал "привлечь виновных к ответственности".
 
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© Информационное агентство ТАСС
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