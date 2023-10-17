Что известно об ударе по госпиталю в секторе Газа

Арабские СМИ сообщили во вторник о попадании ракеты израильских ВВС в госпиталь в секторе Газа. По последним данным, погибли 800 человек.

ТАСС собрал главное о происшествии

Что произошло

Израильские ВВС нанесли серию ударов по центральным районам города Газа. Как сообщил телеканал Al Hadath, в ходе них ракеты попали в госпиталь "Аль-Маамадани".

По данным медицинских источников, число погибших превысило 300. Al Arabiya сообщает, что число жертв достигло 800.

В репортаже телеканала говорится, что многие пациенты находились на улице в очереди. Взрывы ракет нанесли ущерб соседним зданиям, где также есть погибшие.

Взаимные обвинения

ХАМАС считает удар по больнице преступлением геноцида. Движение обратилось к мировому сообществу, арабским и исламским странам с требованием "взять на себя ответственность и незамедлительно вмешаться", чтобы остановить агрессию израильских властей.

Армия обороны Израиля заявила, что мощный взрыв в одной из больниц Газы стал следствием неудачного запуска ракеты со стороны палестинского анклава, ответственность за это несет организация "Исламский джихад".

Президент Палестины Махмуд Аббас объявил в стране трехдневный траур. По информации телеканала Al Mayadeen, он покинул Амман, не дождавшись запланированной на 19 октября встречи с президентом США Джо Байденом, и вернулся срочно в Рамаллу.

Министр здравоохранения Палестины Мэй Кайле обратилась к ООН, международным и гуманитарным организациям, ко всем странам мира с призывом спасти палестинский народ от политики геноцида, которую проводят в его отношении власти Израиля.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отверг утверждения, согласно которым израильские военные причастны к удару по больнице в Газе, приведшему к большому числу жертв. По его словам, этот взрыв - дело рук террористов.

Глава представительства движения ХАМАС за рубежом Халед Машаль призвал мусульман провести акции протеста у зданий посольств Израиля по всему миру.

Минздрав Газы заявил, что все убитые при атаке на больницу были гражданскими лицами.

Международная реакция