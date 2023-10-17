Reuters: сенат США подготовит предложение по помощи Израилю до конца недели

Израильская сторона заявила, что нуждается в высокоточных управляемых авиабомбах, ракетах-перехватчиках для системы ПВО "Железный купол", авиабомбах JDAM и снарядах калибра 155 мм

ВАШИНГТОН, 17 октября. /ТАСС/. Сенат Конгресса США до конца недели намерен подготовить свои предложения по пакету помощи Израилю. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на лидера демократического большинства в верхней палате Конгресса Чака Шумера (от штата Нью-Йорк).

Ранее Шумер уже сообщал, что израильская сторона, в частности, заявила, что нуждается в высокоточных управляемых авиабомбах, ракетах-перехватчиках для системы ПВО "Железный купол", авиабомбах JDAM и снарядах калибра 155 мм.

16 октября госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что президент Джо Байден получит от властей еврейского государства информацию о потребностях Израиля в сфере безопасности.