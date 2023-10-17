17 октября, 19:58
Военная операция на Украине

Премьер Румынии посетит Киев для совместного заседания кабминов двух стран

В программе визита встречи с премьером Украины Денисом Шмыгалем, президентом Владимиром Зеленским и спикером Верховной рады Русланом Стефанчуком, а также подписание двусторонних документов

БУХАРЕСТ, 17 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку и члены румынского кабинета министров отправятся в среду в Киев для проведения совместного заседания с правительством Украины. Об этом сообщило TVR.

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На повестке дня находятся вопросы развития трансграничной инфраструктуры, экономического сотрудничества и региональной безопасности, а также "получение благоприятного решения [украинской стороны] о признании того, что молдавский язык не существует", отмечает TVR.

В программе визита встречи с премьером Украины Денисом Шмыгалем, президентом Владимиром Зеленским и спикером Верховной рады Русланом Стефанчуком, а также подписание двусторонних документов. 

Теги:
УкраинаРумынияВоенная операция на УкраинеЧолаку, Марчел
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