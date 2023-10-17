17 октября, 20:08,
обновлено 17 октября, 20:59
Палестино-израильский конфликт

Боррель призвал привлечь к ответственности виновных в ударе по больнице в Газе

Глава евродипломатии отметил, что "вновь невинные мирные жители платят высшую цену"

БРЮССЕЛЬ, 17 октября. /ТАСС/. Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель назвал удар по больнице в Газе "ужасающим преступлением" и призвал "привлечь виновных к ответственности".

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"Новости, приходящие из больницы в Газе, добавляют ужаса к трагедии, разворачивающейся перед нашими глазами в последние дни. Вновь невинные мирные жители платят высшую цену. Виновные за это ужасающее преступление должны быть четко установлены и привлечены к ответственности", - написал Боррель в соцсети X (ранее Twitter). Ранее его руководитель - глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен - отказалась комментировать это преступление на пресс-конференции после саммита ЕС.

В свою очередь глава Евросовета Шарль Мишель на пресс-конференции заявил, что "удары по гражданской инфраструктуре не соответствуют гуманитарным нормам". 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраильБоррель, Жозеп
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