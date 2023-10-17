Bloomberg: Байден запросит у Конгресса около $100 млрд на помощь Украине и Израилю

Согласно данным агентства, часть средств будет также направлена Тайваню

НЬЮ-ЙОРК, 17 октября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден планирует запросить у Конгресса около $100 млрд на помощь Украине, Израилю, Тайваню и на охрану американской границы. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По их данным, детали этого запроса еще прорабатываются.

Как указывает Bloomberg, включение в запрос финансирования охраны границ может помочь "заручиться поддержкой республиканцев", которые связывают выделение дополнительной помощи другим государствам с решением проблемы увеличения числа мигрантов в США.

Ранее журнал Foreign Policy со ссылкой на чиновников информировал, что администрация Байдена может в конце недели предоставить на утверждение Конгрессу проект объединенной помощи Израилю, Украине и Тайваню, который также будет включать финансирование охраны американских границ. Однако, как отметил неназванный американский законодатель в беседе с изданием, в Палате представителей Конгресса могут возникнуть проблемы с утверждением подобной инициативы, так как группа республиканцев выступает против объединения помощи. Если поддержка Израиля и охрана границ, как пишет журнал, не вызывают вопросов в Палате представителей, то к дополнительной поддержке Украины некоторые республиканцы относятся критически, поскольку, по их мнению, США уже предоставили Киеву достаточно помощи.

Во вторник газета The New York Times сообщила со ссылкой на трех чиновников, что Израиль запросил у Соединенных Штатов чрезвычайную помощь на сумму $10 млрд.