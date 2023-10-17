17 октября, 20:20
Палестино-израильский конфликт

Иран призвал мировое сообщество привлечь Израиль за удар по больнице

Официальный представитель МИД исламской республики Насера Канани Чафи выразил надежду, что ООН и Совет Безопасности выполнят свои обязательства по быстрому расследованию преступления

ДУБАЙ, 17 октября. /ТАСС/. Иран ожидает от международного сообщества и ООН принятия мер по привлечению Израиля к ответственности за нанесение удара по больнице в городе Газа, в результате которого погибли сотни человек. Об этом говорится в заявлении официального представителя МИД исламской республики Насера Канани Чафи, которое приводится в Telegram-канале иранского внешнеполитического ведомства.

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"[Иран] ожидает, что международное сообщество, особенно ООН и Совет Безопасности этой организации, выполнят свои обязательства по быстрому расследованию масштабов этого военного преступления и привлечению к ответственности преступников", - отмечается в тексте. 

Теги:
ИранПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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