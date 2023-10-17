БЕЙРУТ, 17 октября. /ТАСС/. Сирия возлагает ответственность за обстрел больницы в Газе на Запад как соучастника преступлений, совершаемых Израилем в отношении палестинцев. Об этом говорится в заявлении, размещенном в Telegram-канале канцелярии президента арабской республики Башара Асада.

"Сирийская Арабская Республика возлагает ответственность за эту бойню, равно как и за другие такие же массовые убийства, на страны Запада и прежде всего на Соединенные Штаты, являющиеся соучастниками операций [Израиля] по истреблению палестинского народа", - отмечается в тексте.