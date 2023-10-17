Минздрав Газы заявил, что все убитые при атаке на больницу были гражданскими лицами

Представитель министерства здравоохранения палестинского анклава также отметил, что "все люди, получившие ранения при бомбардировке больницы, также мирные граждане"

КАИР, 17 октября. /ТАСС/. Все погибшие в результате удара по общественной больнице в центре города Газа были гражданскими лицам. Об этом заявил представитель министерства здравоохранения палестинского анклава.

"Все убитые при атаке на больницу в Газе были мирными гражданами", - отметил представитель, слова которого привел телеканал Al Jazeera. Он добавил, что "все люди, получившие ранения при бомбардировке больницы, также мирные граждане". Представитель Минздрава сообщил, что "ни при одном конфликте между палестинской и израильской сторонами, которые отмечались в предыдущие годы, эта больница не была атакована ни разу". "Теперь мы опасаемся и за другие больницы и госпитали в секторе", - сказал он.