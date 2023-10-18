Глава МИД Иордании заявил об отмене запланированного саммита с участием Байдена

Решение было принято по итогам консультаций с Египтом, США и Палестиной, отметил Айман Хусейн Абдалла ас-Сафади

ДУБАЙ, 18 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Иордании Айман Хусейн Абдалла ас-Сафади заявил об отмене запланированного на 18 октября в Аммане саммита с участием президента США Джо Байдена.

"Мы приняли решение не проводить четырехсторонний саммит в Аммане", - заявил министр в комментарии каналу Al Jazeera.

Он пояснил, что такое решение принято после консультаций с Египтом, США и Палестиной.

"Наше решение не проводить четырехсторонний саммит было принято после консультаций с палестинскими властями, Каиром и Вашингтоном", - отметил министр в комментарии каналу.

Встреча должна была состояться 18 октября в иорданской столице, участие в ней должны были принять Байден, король Иордании Абдалла II, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и президент Палестины Махмуд Аббас. Ранее представитель палестинского движения ФАТХ, руководителем которого является Аббас, заявил, что лидер Палестины отказался от участия во встрече.