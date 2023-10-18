Минск прекратил действие соглашения с Киевом о признании документов об образовании

Соглашение было подписано 6 февраля 1998 года

МИНСК, 18 октября. /ТАСС/. Белоруссия прекратила действия межправительственного соглашения с Украиной о признании документов об образовании и ученых степеней. Соответствующее постановление правительства республики опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

"Прекратить действие соглашения между правительством Республики Беларусь и кабинетом министров Украины о взаимном признании и эквивалентности документов об образовании и ученых званиях, подписанного в городе Минске 6 февраля 1998 года", - говорится в документе.

Министерству иностранных дел Белоруссии предписано направить уведомление о прекращении действия соглашений.