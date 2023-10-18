Армия Израиля перепроверила данные об ударе в Газе и винит в нем "Исламский джихад"

В пресс-службе армии вновь отметили, что ракета попала в больницу в результате неудачного запуска со стороны организации

ТЕЛЬ-АВИВ, 18 октября. /ТАСС/. Пресс-служба Армии обороны Израиля заявила, что повторная проверка имеющихся в ее распоряжении оперативных данных подтвердила версию о вине "Исламского джихада" в ударе по больнице в Газе, в результате которого погибло множество мирных жителей палестинского анклава.

"После дополнительной проверки и перекрестного изучения оперативных и разведывательных систем очевидно, что Армия обороны Израиля не наносила удар по больнице в Газе. Больница была поражена в результате неудавшегося запуска ракеты со стороны террористической организации "Исламский джихад", - говорится в заявлении.