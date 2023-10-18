Армия Израиля заявила, что за время эскалации 450 палестинских ракет упали в секторе Газа

В пресс-службе ведомства отметили, что террористические организации в анклаве "ведут беспорядочную стрельбу по Израилю"

ТЕЛЬ-АВИВ, 18 октября. /ТАСС/. Порядка 450 ракет, запущенных палестинскими радикалами из сектора Газа с начала текущей эскалации конфликта, не долетели до Израиля и упали на территории анклава. Такие данные привела пресс-служба израильской армии, комментируя сообщения о взрыве в одной из больниц Газы.

"Террористические организации в секторе Газа ведут беспорядочную стрельбу по Израилю. С начала этой войны (с 7 октября - прим. ТАСС) примерно 450 ракет, запущенных в сторону Израиля, упали внутри Газы, создавая угрозу и причиняя вред жизням жителей Газы", - говорится в сообщении.