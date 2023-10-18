В Египте заявили, что бомбардировки препятствуют доставке помощи в Газу через КПП "Рафах

За последние несколько дней контрольно-пропускной пункт подвергался бомбардировкам четыре раза, сообщил глава МИД страны Самех Шукри

НЬЮ-ЙОРК, 18 октября. /ТАСС/. Контрольно-пропускной пункт (КПП) "Рафах" за последние дни четыре раза подвергался бомбардировкам, что затрудняет поставки гуманитарной помощи жителям сектора Газа. Об этом заявил министр иностранных дел Египта Самех Шукри в интервью телеканалу CNN.

"Колонна грузовиков с гуманитарной помощью ожидает возможности проехать <...>, КПП "Рафах" за последние дни подвергался бомбардировкам четыре раза. Один раз, когда мы пытались восстановить повреждения, египетские рабочие получили ранения. Дороги и подъездные пути между Египтом и сектором Газа имеют серьезные повреждения <...>. Необходимо обеспечить безопасные маршруты для доставки гуманитарной помощи", - сказал Шукри, отвечая на вопрос, почему в анклав не поступает помощь через КПП "Рафах".

Ранее глава египетского внешнеполитического ведомства потребовал от Израиля прекратить "обстрелы палестинской зоны КПП "Рафах". Он также осудил "продолжение беспорядочных бомбардировок и применения практики коллективного наказания к мирным жителям Газы, указал на первостепенную важность обеспечения доступа населения палестинского анклава к гуманитарной помощи".

Шукри неоднократно заявлял, что Каир готов доставить гуманитарную помощь в сектор Газа через контрольно-пропускной пункт "Рафах", однако власти Израиля не приняли мер по открытию погранперехода со стороны палестинского анклава.