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Палестино-израильский конфликт

МИД ФРГ на фоне взрыва в Газе заявил о недопустимости ударов по гражданским объектам

В министерстве подчеркнули, что гражданские лица в условиях конфликта должны быть защищены

БЕРЛИН, 18 октября. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Германии заявило о недопустимости нанесения ударов по гражданским объектам. Таким образом внешнеполитическое ведомство ФРГ отреагировало на информацию о взрыве в больнице в Газе.

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"Глубоко потрясены сообщениями о сотнях смертей в больнице Аль-Ахли в Газе. Гражданские объекты, в частности, полностью функционирующая больница с пациентами и медицинским персоналом, не должны подвергаться нападениям со стороны кого бы то ни было ни при каких обстоятельствах", - говорится в заявлении МИД ФРГ на его странице в соцсети X (ранее Twitter). "Гражданские лица должны быть защищены в условиях конфликта", - подчеркнули в министерстве. 

Теги:
ПалестинаГерманияПалестино-израильский конфликтИзраиль
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