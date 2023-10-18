В США состоится второй раунд голосования на выборах спикера Палаты представителей

Заседание, как ожидается, начнется 18 октября в 18:00 мск

ВАШИНГТОН, 18 октября. /ТАСС/. Второй раунд голосования в Палате представителей Конгресса по кандидатуре спикера запланирован на среду, 18 октября. Это следует из графика работы нижней палаты, распространенного во вторник.

Заседание, как ожидается, начнется в 18:00 мск. На нем выступят кандидаты на пост спикера от республиканского большинства Джим Джордан (от штата Огайо) и от демократического меньшинства Хаким Джеффрис (от штата Нью-Йорк). После этого состоится голосование. Участие Джеффриса в нем имеет лишь символическое значение: он не имеет шансов на утверждение, так как не получит необходимую для этого поддержку республиканцев.

Ранее во вторник Палата представителей Конгресса не смогла избрать нового спикера с первой попытки. Джордану, как и ожидалось, не удалось заручиться необходимой поддержкой коллег в нижней палате Конгресса в ходе первого тура голосования. Он получил голоса 200 конгрессменов при необходимых 217.

Это означает, что Джордан на тот момент не сумел преодолеть внутрипартийный раскол среди республиканцев в Палате представителей и не обеспечил консенсус, позволяющий добиться избрания спикером. В настоящее время Джордан является главой юридического комитета нижней палаты Конгресса.

3 октября большинство в Палате представителей проголосовало за смещение Кевина Маккарти (республиканец от штата Калифорния) с поста спикера. Впервые в истории США спикер Палаты представителей был отстранен от должности. Временно исполняет эти обязанности Патрик Макгенри (республиканец от штата Северная Каролина).

По итогам промежуточных выборов ноября 2022 года республиканцы контролируют Палату представителей. Для избрания ее спикером нужно получить голоса 217 конгрессменов.