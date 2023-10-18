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Палестино-израильский конфликт

ООН заявила, что виновных в разрушении больницы в Газе нужно привлечь к ответственности

Гражданское население должно быть защищено, заявил верховный комиссар организации по правам человека Фолькер Тюрк

ЖЕНЕВА, 18 октября. /ТАСС/. Виновные в разрушении в Газе больницы Аль-Ахли должны быть привлечены к ответственности. Об этом заявил в Женеве верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк.

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"Мы еще не знаем полного масштаба этой бойни, но ясно то, что насилие и убийства должны немедленно прекратиться", - говорится в заявлении. "Виновные должны быть привлечены к ответственности", - отметил верховный комиссар. Он призвал "все влиятельные государства сделать все, что в их силах, чтобы положить конец этой ужасающей ситуации". "Гражданское население должно быть защищено, а гуманитарная помощь должна быть доставлена к нуждающимся в срочном порядке", - подчеркнул Тюрк. 

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