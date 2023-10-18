Шольц после задержки рейса из Тель-Авива из-за сирен воздушной тревоги прибыл в Каир

Там канцлер Германии встретится с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси

БЕРЛИН, 18 октября. /ТАСС/. Канцлер Германии Олаф Шольц после задержки рейса из-за сирен воздушной тревоги в Тель-Авиве прибыл в Каир. Об этом сообщило агентство DPA.

По его информации, правительственный лайнер приземлился в столице Египта в ночь на среду. В Каире Шольц планирует встретиться с президентом страны Абдель Фаттахом ас-Сиси. Ожидается, что основной темой переговоров станет вопрос освобождения заложников, находящихся у радикального палестинского движения ХАМАС. Среди заложников также есть граждане ФРГ.

Ранее Шольц вместе с правительственной делегацией был вынужден экстренно покинуть самолет перед вылетом из Тель-Авива в Каир из-за сирен воздушной тревоги. Главу правительства ФРГ отвезли в здание на машине, а остальных пассажиров попросили лечь на землю на летном поле. Неподалеку от аэропорта сработала израильская система ПВО "Железный купол".

Во вторник Шольц посетил Израиль с визитом солидарности. Там он провел переговоры с премьер-министром Биньямином Нетаньяху, в ходе которых обсудил, среди прочего, вопрос доставки гуманитарной помощи в сектор Газа.