Студентов университета в Лондоне отстранили от занятий из-за поддержки Палестины

В организации "Общество Палестина" это назвали "целенаправленным актом политических репрессий"

ЛОНДОН, 18 октября. /ТАСС/. Руководство Школы востоковедения и африканистики (School of Oriental and African Studies, SOAS) Лондонского университета отстранило от занятий несколько студентов после акции в поддержку Палестины. Об этом сообщила газета The Daily Telegraph со ссылкой на заявление студенческой организации "Общество Палестина".

В нем говорится, что действия вуза стали "целенаправленным актом политических репрессий". В организации подчеркнули, что оставляют за собой право на дальнейшие протестные акции после отстранения от занятий некоторых студентов, которые ранее участвовали в демонстрации в поддержку Палестины в стенах университета.

В руководстве SOAS в свою очередь заявили, что участники акции не соблюдали правила безопасности. "Во время митинга срабатывали системы пожарной безопасности в наших зданиях, из-за чего пришлось проводить эвакуацию, что привело к потенциально серьезным проблемам со здоровьем и безопасностью. Школа также вынуждена была отменить лекции и другие мероприятия", - сказано в сообщении. В организации "Общество Палестина" опровергли утверждения о причастности участников акции к срабатыванию систем пожарной безопасности.