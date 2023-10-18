"Исламский джихад" отверг версию Израиля о его ответственности за обстрел больницы в Газе

С помощью таких заявлений еврейское государство пытается избежать ответственности за преступление, сказано в заявлении организации

КАИР, 18 октября. /ТАСС/. Организация "Исламский джихад" опровергла утверждения Израиля, возложившего на нее ответственность за обстрел больницы в Газе, жертвами которого стали сотни мирных палестинцев.

"Мы заверяем, что обвинения, выдвигаемые противником, являются ложными и необоснованными. <...> При помощи таких утверждений [Израиль] лишь пытается уклониться от ответственности за совершенное преступление", - говорится в заявлении организации, размещенном в ее Telegram-канале.

Ранее пресс-служба Армии обороны Израиля заявила, что повторная проверка имеющихся в ее распоряжении оперативных данных подтвердила версию о вине "Исламского джихада" в ударе по больнице в Газе. Согласно комментарию израильской стороны, больница была поражена "в результате неудавшегося запуска ракеты" со стороны "Исламского джихада".