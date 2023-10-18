Египет не будет принимать палестинских беженцев

При этом глава МИД страны Самех Шукри отметил, что республика готова пропустить гуманитарную помощь в Газу через "Рафах"

НЬЮ-ЙОРК, 18 октября. /ТАСС/. Египет готов пропустить через КПП "Рафах" гуманитарную помощь для жителей сектора Газа, но не намерен размещать на своей территории беженцев из анклава. Об этом заявил министр иностранных дел Египта Самех Шукри в интервью телеканалу CNN.

"Что нужно пропустить [через "Рафах"], так это гуманитарную помощь жителям Газы, чтобы они могли остаться на своей территории. Переселение же противоречит международному гуманитарному праву. Я не понимаю, в чем смысл переселения <...> большого числа людей в страну, которая уже разместила 9 млн беженцев", - сказал он.

"Многие европейские страны очень осторожно подходят к этому вопросу и делают все возможное, чтобы избежать этого. Я знаю, что США испытывают большие проблемы на своей южной границе и ограничивают проход через нее. Почему Египет должен пропустить 1-2 млн жителей, которые страдают от последствий того, что стали неоправданными мишенями?" - задался вопросом министр.

Как заявил ранее американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш, Израиль рассчитывает, что Катар и Египет профинансируют палаточный лагерь для более чем миллиона палестинских беженцев на границе сектора Газа.