СМИ: Минфин США намерен объявить о новых санкциях против ХАМАС на этой неделе

Согласно данным портала Axios, они затронут нескольких руководителей движения

ВАШИНГТОН, 18 октября. /ТАСС/. Министерство финансов США готовится объявить о новых санкциях в отношении радикального движения ХАМАС на этой неделе, сообщил во вторник портал Axios.

По словам его источников из числа должностных лиц США, "Министерство финансов США готовится объявить на этой неделе о введении новых санкций против нескольких руководителей ХАМАС". Как пишет Axios, американские санкции будут направлены на то, чтобы "усилить давление на ряд стран", где хранятся активы палестинского радикального движения, и таким образом "прервать поступление средств".

Источники портала отмечают, что в обозримом будущем США могут ввести дополнительные ограничительные меры в отношении ХАМАС. "Минфин США тесно сотрудничает с представителями частного сектора над обеспечением работы существующих санкций и введением новых", - указывает Axios со ссылкой на источники.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что считает недопустимыми контакты каких-либо государств с палестинским радикальным движением, а также выразил мнение, что те, кто продолжает контактировать с ХАМАС, должны подвергнуться санкциям. США причисляют движение ХАМАС к террористическим организациям.