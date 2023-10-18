18 октября, 00:17,
обновлено 18 октября, 00:35
Палестино-израильский конфликт

Байден заверит руководство Израиля в готовности оказать военную помощь

Президент США также сообщит премьер-министру еврейского государства Биньямину Нетаньяху, что Вашингтон не хочет расширения конфликта, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в СНБ Белого дома Джон Кирби

ВАШИНГТОН, 18 октября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден заверит руководство Израиля в готовности удовлетворить его потребности в военной помощи во время визита в страну. Об этом заявил на брифинге во вторник координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

По словам Кирби, на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и членами его военно-политического кабинета Байдену сообщат о "положении дел на земле", а также "целях, планах и намерениях" израильского руководства. Президент США в свою очередь намерен сообщить, что в Вашингтоне не хотят "расширения и углубления конфликта". "Мы хотим предотвратить эскалацию или расширение конфликта в результате действий какая-либо стороны, будь то государство или террористическая группировка", - указал Кирби.

"Он [Байден], разумеется, спросит премьер-министра и членов его военного кабинета, что им нужно с точки зрения военной помощи, и заверит их в том, что мы сделаем все, что в наших силах, чтобы удовлетворить эти потребности", - подчеркнул представитель Белого дома. 

Теги:
СШАПалестино-израильский конфликтИзраильБайден, Джо
© Информационное агентство ТАСС
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