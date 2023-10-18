Посол Ирана в РФ уверен, что санкции не помешают строительству коридора Север - Юг

Казем Джалали также отметил, что эта международная транспортная артерия может стать связующим звеном между Южной и Северной Евразией

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Никакие санкции не смогут помешать строительству международной транспортной артерии Север - Юг при усердии и настойчивости Ирана и России для завершения проекта, а также при наличии возможностей, имеющихся в обеих странах. Такое мнение высказал посол Ирана в РФ Казем Джалали в интервью "Известиям".

"Санкции стали важнейшим инструментом гегемонов для навязывания своей воли другим. Санкции, или экономический терроризм, выступают одним из ключевых препятствий на пути продвижения региональной интеграции. Поэтому странам этого региона необходимо разработать структуры и механизмы для коллективного противодействия этим мерам", - сообщил посол "Известиям".

Также Джалали отметил, что этот коридор может стать связующим звеном между Южной и Северной Евразией, соединить Центральную Азию и Россию с Индией и укрепить сильную и стабильную инфраструктуру в форме "большой Евразии". "Несомненно, при усердии и настойчивости Ирана и РФ для завершения этого проекта, а также при наличии возможностей, имеющихся в обеих странах, никакие санкции не смогут помешать строительству этой международной транспортной артерии", - уверен посол.

17 мая Россия и Иран заключили в рамках проекта Север - Юг соглашение о совместном строительстве 160-километрового участка дороги Решт - Астара между Азербайджаном и Ираном, который обеспечит сквозной проезд к портам Персидского залива. Общая стоимость проекта составляет €1,6 млрд. На строительство участка будет выделен межгосударственный кредит на сумму €1,3 млрд. Согласно документу, Москва и Тегеран будут совместно финансировать проектирование, строительство, а также поставки товаров и услуг.

Ожидается, что линия Решт - Астара будет строиться при участии Москвы и Тегерана, а линия Астара (иранский город) - Астара (азербайджанский город) - при участии Москвы, Тегерана и Баку.

Межправительственное соглашение о создании международного транспортного коридора Север - Юг было подписано Россией, Индией и Ираном в 2000 году, позже к нему присоединились еще несколько государств. Москва ратифицировала документ в 2002 году. Цель проекта - обеспечить грузовой транзит из Индии, Ирана и стран Персидского залива через российскую территорию в Европу.