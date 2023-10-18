США не планируют участия своих сил в боях в Израиле

Белый дом также утверждает, что решение об отмене поездки американского президента Джо Байдена в Иорданию было совместным

ВАШИНГТОН, 18 октября. /ТАСС/. Администрация США в настоящее время не планирует какого-либо участия американских сил в палестино-израильском конфликте. Об этом заявил во вторник на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

"Нет никаких планов или намерений вводить наземные силы США для участия в боях в Израиле", - отметил он, отвечая на вопросы журналистов на борту самолета американского президента Джо Байдена, который ранее вылетел в еврейское государство. Вместе с тем Кирби подчеркнул: "Имеется более чем достаточный потенциал для защиты нашей национальной безопасности, если дойдет до этого".

На вопрос о возможности участия военных США в операциях по освобождению заложников из числа американцев сотрудник СНБ ответил: "Лучше говорить как можно меньше, когда речь идет о попытках вернуть заложников домой".

Белый дом также утверждает, что решение об отмене поездки Байдена в Иорданию было совместным.

"Решение не посещать Амман было принято утром после того, как президент переговорил с королем [Иордании Абдаллой II]. Они сошлись во мнении о том, что сейчас не время для организации этой встречи, особенно с учетом того, что президент [Палестины Махмуд] Аббас <...> ясно дал понять, что хочет вернуться домой в связи с трехдневным трауром", - сказал Кирби журналистам на борту самолета президента США, который ранее вылетел в Израиль.

"Так что решение было совместным", - констатировал он, подчеркнув, что Байден намерен побеседовать по телефону с президентом Палестины и президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси на обратном пути из Израиля.