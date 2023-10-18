18 октября, 00:28
Палестино-израильский конфликт

У границы с Ливаном военные Израиля попали под обстрел

ЦАХАЛ ответил на это артиллерийским огнем

ТЕЛЬ-АВИВ, 18 октября. /ТАСС/. Военнослужащие Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) попали под обстрел в районе населенного пункта Штула на границе с Ливаном, в ответ израильские военные отвечает артиллерийским огнем в направлении источника обстрела. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

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"Некоторое время назад было получено сообщение об обстреле противотанковыми ракетами солдат Армии обороны Израиля в районе Штулы и в районе заграждения безопасности между Израилем и Ливаном. Армия обороны Израиля отвечает артиллерийским огнем в направлении источника обстрела", - сообщили в ЦАХАЛ. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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