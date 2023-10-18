В ФРГ предложили связать получение гражданства с признанием права Израиля на существование

Глава оппозиционной фракции Христианско-демократического и Христианско-социального союзов Торстен Фрай считает, что такую норму необходимо юридически закрепить в законе о гражданстве

БЕРЛИН, 18 октября. /ТАСС/. Глава оппозиционной фракции Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) в Бундестаге (парламенте ФРГ) Торстен Фрай предложил связать получение немецкого гражданства с обязательным признанием права Израиля на существование.

"В свете последних событий настало время, чтобы кандидаты на получение немецкого гражданства однозначно заявили о своей приверженности праву на существование Государства Израиль", - заявил Фрай газете Bild. "Это обязательство должно быть юридически закреплено в законе о гражданстве", - добавил он. Немецкий паспорт, по его словам, "не должен быть началом, а должен быть успешным завершением процесса интеграции".

После нападения радикального палестинского движения ХАМАС на Израиль число инцидентов антисемитской направленности в Германии резко возросло. 8 октября канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия будет тщательнее охранять израильские государственные объекты, еврейские культурные и религиозные учреждения на своей территории. 12 октября глава правительства ФРГ объявил, что власти запретят деятельность в стране движения ХАМАС и организации по поддержке палестинских заключенных в израильских тюрьмах Samidoun. По данным Федерального ведомства по охране Конституции ФРГ (контрразведка), в Германии насчитывается около 450 сторонников ХАМАС. Через них движение собирает пожертвования, вербует новых членов и распространяет пропаганду.