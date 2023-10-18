В ФРГ возложили ответственность за прием палестинских беженцев на арабские страны

Люди нуждаются в гуманитарной помощи в непосредственной близости от Газы, чтобы у них была возможность вернуться после военных действий против ХАМАС, заявил глава земельной группы Христианско-социального союза в Бундестаге Александер Добриндт

БЕРЛИН, 18 октября. /ТАСС/. Представители оппозиционных Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС) полагают, что, несмотря на драматическую ситуацию в секторе Газа, ответственность за возможный прием палестинских беженцев несут арабские страны региона, а не Германия.

"Люди нуждаются в гуманитарной помощи в непосредственной близости от Газы, чтобы вернуться после военных действий против ХАМАС", - заявил глава земельной группы ХСС в Бундестаге Александер Добриндт газете Rheinische Post. "С другой стороны, следует избегать миграционного движения в Германию", - добавил он. "По этой причине ответственность за обеспечение и возможное размещение мигрантов лежит на соседних арабских государствах в регионе, которые должны подготовиться", - подчеркнул политик. При этом он уточнил, что возможна финансовая и логистическая поддержка на международном уровне.

Схожую точку зрения высказал и глава оппозиционной фракции ХДС/ХСС в Бундестаге Торстен Фрай. "Недопустимо, чтобы соседние государства отказывали во въезде палестинским беженцам", - сказал он Rheinische Post. Невзирая на то, что Европейский союз, по словам политика, больше внимания уделяет беженцам с Украины, "на палестинских соседях также лежит обязанность предоставить убежище беженцам". "Я надеюсь, что правительство ФРГ в ходе своих переговоров в регионе укажет на эти принципы помощи соседям", - резюмировал Фрай.