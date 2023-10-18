Япония будет сотрудничать с Египтом над гуманитарным доступом в Газе

Японский премьер-министр Фумио Кисида также обратился к президенту Египта Абделю Фаттаху ас-Сиси с просьбой помочь в вывозе граждан Японии из анклава

ТОКИО, 18 октября. /ТАСС/. Правительство Японии будет сотрудничать с Египтом над улучшением гуманитарного доступа в секторе Газа на фоне обострения палестино-израильского конфликта. Об этом японский премьер Фумио Кисида договорился в ходе телефонного разговора с египетским президентом Абдель Фаттахом ас-Сиси.

"Премьер Кисида заявил, что Япония будет в сотрудничестве с Египтом работать с заинтересованными сторонами, чтобы успокоить обстановку и улучшить гуманитарную ситуацию в секторе Газа", - сообщил японский МИД по итогам переговоров. Кисида также поблагодарил Египет за дипломатические усилия по гуманитарной ситуации в Газе и обратился за поддержкой в вывозе японских граждан, желающих покинуть сектор.

Египетский президент заявил, что Каир продолжит работу по обеспечению безопасного выезда японских граждан. "Лидеры двух стран договорились поддерживать тесное сотрудничество и работать над улучшением гуманитарной ситуации в секторе Газа", - добавили в ведомстве.

Как заявила во вторник глава японского МИД Ёко Камикава, в Израиле и на палестинских территориях сейчас находятся около 900 японцев.