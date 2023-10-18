Глава МИД Ирана заявил, что мир должен объединиться против Израиля

Так Хосейн Амир Абдоллахиян прокомментировал удар по госпиталю в секторе Газа

ДУБАЙ, 18 октября. /ТАСС/. Мир после удара по больнице в секторе Газа должен объединиться против Израиля. Такое мнение выразил министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян.

"После ужасающего преступления сионистского режима, совершившего бомбардировку и массовое убийство более тысячи невинных женщин и детей в больнице [Аль-Ахли], пришло время для глобального единения человечества против этого фальшивого режима, более ненавистного, чем "Исламское государство" (запрещенная в РФ террористическая группировка - прим. ТАСС) и его машины для убийств", - написал он на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter). Также он добавил написанную на английском языке фразу: "Время вышло!".