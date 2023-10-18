США разрешили части сотрудников посольства в Ливане уехать из-за вопросов безопасности

Вашингтон также не рекомендуют американцам приезжать в Ливанскую Республику

ВАШИНГТОН, 18 октября. /ТАСС/. Власти США разрешили части сотрудников своего посольства в Бейруте покинуть страну из-за "непредсказуемой ситуации в сфере безопасности", а также рекомендовали американским гражданам не посещать Ливан. Соответствующее уведомление распространило во вторник внешнеполитическое ведомство США.

"17 октября 2023 года Госдепартамент из-за непредсказуемой ситуации в сфере безопасности разрешил добровольный временный отъезд членам семей госслужащих США и некоторым из сотрудников посольства США в Бейруте, выполняющим задачи, которые не относятся к чрезвычайным", - отмечается в документе.

В уведомлении подчеркивается, что власти США не рекомендуют американцам приезжать в Ливан "из-за непредсказуемой ситуации в сфере безопасности, касающейся взаимных ракетных и артиллерийских обстрелов между Израилем и "Хезболлах", а также другими вооруженными группировками".

В ведомстве уточняют, что в Ливане, в частности, не следует посещать районы вблизи границы с Израилем из-за "возможности вооруженного конфликта". "Масштабные демонстрации проходили в свете недавнего насилия в Израиле и Газе. Гражданам США следует избегать демонстраций и проявлять осторожность, если они находятся вблизи какого-либо большого скопления протестующих, поскольку при некоторых из них может начаться насилие", - также полагают в Госдепе.